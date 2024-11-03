يسرا ونبيلة عبيد ومحمد فؤاد وأحمد بدير وغيرهم في عزاء حسن يوسف

ميرنا وليد - بيروت - حضر عزاء الممثل الراحل حسن يوسف يوم أمس في مسجد عمر مكرم، مجموعة من نجوم الفن والإعلام، بينهم نقب المهن التمثيلية أشرف زكي، يسرا، نبيلة عبيد، عفاف شعيب، محمود قابيل، دنيا سمير غانم، رامي رضوان، وفاء مكي، عمرو الليثي، محمد فؤاد وأحمد بدير.

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حسن يوسف توفي في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، عن عمر يناهز 90 عاما. وأعلن محمد يوسف، شقيق حسن يوسف الأمر حيث كتب على صفحته:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته، نسألكم الدعاء".