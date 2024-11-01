بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل العتاولة

ميرنا وليد - بيروت - شارك أبطال مسلسل العتاولة منهم الممثل المصري أحمد السقا والممثل طارق لطفي صورة كلاكيت الجزء الثاني من المسلسل.

من نانحية أخرى أبدى الممثل المصري أحمد السقا رأيه في انضمام الممثلة والراقصة المصرية فيفي عبده إلى طاقم عمل مسلسل "العتاولة" في جزئه الثاني، والمقرر البدء بتصويره في الأيام القليلة المقبلة وسيجري عرضه ضمن الماراتون الرمضان 2025.

وقال السقا: "شرف لينا إنها تبقى معانا في الجزء التاني.. مدام فيفي كلنا بنحبها وبتتمتع بخفة ظل ووجودها في اللوكيشن بيضفي عليه حيوية".

إشارة إلى أن فيفي عبده كانت أعلنت عن مشاركتها في المسلسل المذكور.

مسلسل العتاولة تمكن في شهر رمضان الماضي من تحقيق نسب مشاهدات عالية، وأبرز أبطال الجزء الأول هم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، هدي الأتربي، مصطفى أبو سريع، ميمي جمال ومريم الجندي ، والعمل من تأليف هشام جلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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