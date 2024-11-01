محمد حماقي ومايا دياب يشاركان بسمة وهبة فرحة زفاف ابنتها

محمد حماقي ومايا دياب يشاركان بإحياء الحفل

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

بسمة وهبة تشوّق جمهورها لحفل زفاف ابنتها

بسمة وهبة أثناء التجهيزات- الصورة من حسابها على إنستغرام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - احتفلت الإعلاميةمساء أمس الخميس 31 أكتوبر، بحفل زفاف ابنة زوجها "نادين"، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.حرَص كلٌّ من النجم محمد حماقي والفنانة اللبنانيةعلى حضور وإحياء حفل زفاف ابنة عضو مجلس النواب المصري علاء عابد، زوج الإعلامية بسمة وهبة، والتي تعتبرها مثل ابنتها؛ حيث تحمل لها مشاعر كثيرة من الحب وكأنها ابنتها؛ إذ وصفتها من قبلُ عبْر حسابها قائلة: "نادين بنتي وحبيبتي وصحبتي وأختي وأجمل فرحة في حياتي. ربنا يجعلك قرة عيني أنا وبابا".وخلال الحفل قدّم حماقي ومايا، مجموعة من أغانيهما التي يعشقها الجمهور لهما، وسط تفاعل من حضور حفل الزفاف؛ حيث حرَصت، على الصعود لمسرح حفل الزفاف؛ لتقبل حماقي الذي رحب بها واستقبلها بحفاوة، وشاركته الغناء.يمكنكِ متابعة: آخرهم أحمد سعد: نجوم عادوا للحياة الزوجية بعد فترة طلاقكما وجّهتالشكر للشعب المصري على دعمهم للبنان؛ قائلة: "رح أغني باللبناني للعروسة ونعمل الدبكة اللبنانية، بعرف إن المصريين بيحبوها. وفي ظل الظروف الصعبة اللي بيمر بها لبنان، المصريون كانوا من أوائل الناس اللي وقفوا معنا، ومحبتهم ودعمهم لنا ما شفت مثلها".كانت بسمة وهبة قد شوّقت كلّ جمهورها ومحبيها للحفل، من خلال نشر مقطع فيديو للتجهيزات الأولى له، عبْر خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستغرام"، وعلّقت عليه قائلة: "استعداداً لفرحة قلبي الليلة، تاني أسعد أيام حياتي بعد فرح ابني عبدالرحمن، مش حابة أنشر حاجة عن الفرح، عايزاها فرحة خاصة وفيها شيء من الخصوصية، أنا بس بنشر أعبّر عن سعادتي بس إنتو باركولي وقولولي ربنا يتمم على خير".يُذكر أنه قد احتفلت الإعلاميةفي سبتمبر الماضي بزفاف ابنها عبدالرحمن في إيطاليا، وقد حضر حفل الزفاف عددٌ كبير من النجوم مثل: أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني، ومقدمة البرامج أنابيلا هلال وزوجها طبيب التجميل نادر أبوصعب.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».