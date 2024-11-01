نسليهان أتاغول تنشر فيديو من فيلم الوسادة الخالية لعبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - لاتزال النجمة التركية نسليهان أتاغول مأخوذة برحلتها التي قامت بها مؤخراً إلى مصر حيث زارتها الأسبوع الفائت ملبية دعوة نادين عبدالغفار مؤسّسة آرت دي إيجيبت التي استقبلتها بالورود بعد وصولها يوم 25 أكتوبر الفائت إلى القاهرة، وحلّت نسليهان أتاغول ضيفة على الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من معرض "الأبد هو الآن" والذي أقيم بهضبة الأهرامات.

وحضر أيضاً حفل الافتتاح النجم التركي بوراك دينيز، وكذلك العديد من المشاهير العالميين الذين تواجدوا في هذا الحدث العالمي الضخم الذي يقام برعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية المصرية وهيئة تنشيط السياحة ويستمر حتى يوم 16 نوفمبر بمشاركة 12 فناناً تشكيلياً من جميع أنحاء العالم.

نسليهان أتاغول تنشر أغنية "أسمر يا اسمراني"

وبعد عودتها إلى تركيا، لاتزال نسليهان أتاغول تتابع نشر الصور التي التقطتها أثناء تواجدها في مصرحيث نشرت مجموعة صور لها وهي تضع "ماسك" للبشرة واضعة نظارات شمسية، وكانت ترتدي رداء الاستحمام الأبيض، كذلك نشرت نسليهان أتاغول مقطع استقبالها بالورود لحظة وصولها إلى مصر، ثم صورة لأحد الأهرامات.

وكانت نسليهان أتاغول حريصة أن توثق كل لحظة قضتها في مصر حيث ظهرت وهي تحمل الكاميرا وتصور مقاطع فيديو للشارع من نافذة السيارة التي كانت تقلها. وضمن الصور والفيديوهات التي نشرتها، كان لافتاً قيام نسليهان أتاغول بتوثيق فيديو خلال مشاهدتها فيلم "الوسادة الخالية" من بطولة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والفنانة لبنى عبد العزيز والفنانين الراحلين زهرة العلا وعمر الحريري. ونشرت نسليهان المقطع الشهير من الفيلم حيث كانت المطربة فايزة أحمد تغني أغنية "أسمر يا اسمراني" بحضور أبطال الفيلم عبد الحليم ولبنى عبد العزيز وزهرة العلا أثناء تواجدهم في المطعم. هذا بالاضافة لنشرها صوراً لنهر النيل وصوراً وفيديوهات مختلفة لها في الفندق أو وهي تتناول الطعام في المطعم.

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نسليهان أتاغول على كورنيش النيل

وفي هذا الإطار، كانت نشرت نسليهان أتاغول على حسابها على إنستغرام في نفس اليوم الذي وصلت فيه إلى القاهرة في 25 أكتوبر الفائت صوراً لها التقطتها ليلاً وهي متواجدة على كورنيش نهر النيل وهي تستمتع بجماله. وعبرت نسليهان أتاغول عن سعادتها بهذه التجربة من خلال تعليق على الصور " رحلة على النيل". حيث أطلت نسليهان أتاغول بفستان أبيض ناعم طويل مع فتحة، وتم التقاط صور لها بالقرب من النيل أظهرت روعة المكان وأضواء مدينة القاهرة التي تقع على ضفافه والتي انعكست سحراً على المياه. وبدت نسليهان أتاغول سعيدة بتواجدها في المكان.

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نسليهان أتاغول في أهرامات الجيزة



وطيلة بقائها في مصر، عمدت نسليهان أتاغول باستمرار لتوثيق رحلتها ويومياتها وكانت تنشر دائماً صوراً تعبيراً عن إعجابها بالأماكن المختلفة التي قصدتها في مصر التي تزورها للمرة الأولى. فنشرت صوراً عدة من حفل افتتاح معرض "الأبد هو الآن" في الأجواء الليلية الساحرة بهضبة الأهرامات. ثم خطفت النجمة التركية نسليهان أتاغول الأضواء متصدرة الترند، بجلسة تصوير مميزة نشرتها على حسابها على إنستغرام تحت سفح أهرامات الجيزة بإطلالة بنفسجية ساحرة، إذ استغلت النجمة التركية نسليهان أتاغول وجودها في مصر للخضوع لجلسة تصوير ساحرة تحت سفح أهرامات الجيزة حيث اعتمدت إطلالة بنفسجية من خلال ارتداء فستان سهرة طويل شفاف باللون البنفسجي مرفق بطرحة طويلة من نفس اللون كانت تتطاير أحياناً بالهواء في بعض اللقطات التي أظهرت حملها، وأحياناً كانت تلفها حول شعرها في لقطة اقتربت للغموض حيث أخفت من خلالها شعرها وأبرزت جمال عينيها فقط.

وعلقت نسليهان أتاغول على الصور التي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، محدّدة مكان التقاطها "أهرامات الجيزة، مصر"، بالقول:" وردة الصحراء".

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كذلك عادت نسليهان أتاغول ونشرت صوراً لها في الصحراء بإطلالة بملابس بيضاء اللون وكانت مستمتعة وتضحك وهي تسير على رمال الصحراء. بالاضافة لصور عدة من الفندق حيث كانت تقيم.

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