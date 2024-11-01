محمد الشرنوبي بطلاً أمام جميلة عوض في أفلاطونى رمضان 2025

محمد الشرنوبي بطلاً أمام جميلة عوض

"إقامة جبرية" أحدث أعمال محمد الشرنوبي المنتظرة

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"لانش بوكس" آخر أعمال جميلة عوض

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - تبدأ الفنانةتصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "" خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك للعرض في، لتخوض به جميلة أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، حيث يعمل صناع العمل حالياً على التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة تميهداً لانطلاق التصوير.وعلمت "" أن صناع مسلسل "" تعاقدوا مع الفنان محمد الشرنوبي على تقديم دور البطولة أمام الفنانة جميلة عوض خلال أحداث العمل فيما يجرى حالياً الاتفاق مع أكثر من فنان وفنانة على الظهور كضيوف شرف خلال الحلقات لاسيما وأن القصة تعتمد على ظهور أكثر من شخصية إلى جانب البطلة والبطلة في الأحداث.يمكنك قراءة.. جميلة عوض تخوض أول بطولة مطلقة في الدراما التلفزيونية.. إليكم التفاصيلمسلسل "" من نوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو تأليف وإخراج شريف الألفي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، وكان مقرراً أن تقوم ببطولته الفنانة إيمان العاصي العام الماضي وعلى أن يتم عرضه خلال موسم الأوف سيزون، إلا أن تحضيراته توقفت وتم تأجيله، وعادت تحضيراته مرة أخرى بعد التعاقد مع جميلة عوض.وفي سياق آخر ينتظرعرض مسلسل "" على إحدى المنصات الرقمية المصرية خلال شهر ديسمبر المقبل، ويقدم شرنوبي دور البطولة أمامفي أحداث العمل الذي يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي نفسى.إقرأي أيضاً.. محمد الشرنوبي يواجه أزمة شيرين عبد الوهاب نفسها ويوجه لها رسالة.. وهذا ما قاله!كما يواصل محمد الشرنوبي تصوير دوره في مسلسل "" مع الفنانةوالمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، والعمل يشارك في بطولته: ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، إنتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.قدمتفي، مسلسل "" والذي شارك في بطولته غادة عادل، فدوى عابد، أحمد وفيق، شاهين، هشام إسماعيل، عمرو رمزي، مي القاضي، علي السبع، أسامة أبو العطا، أنغام الجريتلي، وضيف الشرف صدقي ضخر، وظهور خاص ياسمين ممدوح وافي، أحمد الشافعي، عزوز عادل، محمد حسني وتأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».