أسماء أولاد عربية وأجنبية من أربعة حروف 2024  

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - رحلة البحث عن اسم للطفل الصغير، قد تكون مشحونة بالمشاكل والاقتراحات والتساؤلات الكثيرة عند بعض الأزواج، وفي الوقت نفسه، قد تكون مليئة بالمتعة والمرونة والمرح، وفيما تتنوع أسماء الأولاد قد يقع الاختيار على أسماء أولاد من أربعة أحرف؛ نظراً لسهولة نطقها ومعانيها المميزة والفريدة من نوعها، "الخليج 365 وطفلك" تقترح عليك مجموعة رائعة تشمل أجمل أسماء أولاد من أربعة حروف مقتبسة من عدة ثقافات وحضارات وما يشتمل عليه كل اسم من معانٍ.

أسماء أولاد عربية من أربعة حروف 2024 ومعانيها

أسماء أولاد عربية من أربعة حروف 2024 ومعانيها

مهند

معناه معلوم وهو السيف المنسوب إلى الهند، وهو يدل على الشجاعة والإقدام، كما أنّه من الأسماء اللافتة والمحبّبة للسمع، وهو اسم يتميز عن غيره من الأسماء بما يحمله من معاني أسماء تدل على القوة والأخلاق الرفيعة.

أدهم

اسم علم مذكر عربي. قيل إن معناه: فرس أسود والقديم الجديد من الآثار معناه المائل إلى السوادِ من شدة الاخضرار والأدهم القيد والآثار.

مدرك

هو اسم علم مذكر من أصل عربي، ومعناه هو من الفعل أدرك، الفاهم، المتفهم، المصيب، اللاحق لغيره، المتبصر في الأمور والمسائل، ومدرك بن واصل شاعر عباسي في زمن الرشيد.

شهاب

اسم علم مذكر من أصل عربي، ومعناه هو كل مضيء متولد ضياؤه من النار، وهو الكوكب عموماً الكوكب المنقض، وكل أبيض ذي نور، وهو من الألفاظ التي وردت في القرآن.

ريان

اسم علم مذكر من أصل عربي، ومعناه هو المرتوي بعد عطش الذي شرب حتى ارتوى، كما يعني الأخضر الناعم من أغصان الشجر، فعله راوي روى يروي فهو ريوان ثم صار ريان.

أسماء أولاد من أربعة حروف تركية

أسماء أولاد من أربعة حروف تركية

دلير

اسم علم مذكر تركي معناه الشجاع، الذي يدافع عن قومه ببسالة، وصاحب الاسم يتميز بقوة وشهامة لا مثيل لهما.

بيرم

اسم مذكر تركي وهو اسم يطلق على المناسبة السعيدة مثل العيد، ويعني قطعة حديد يُوَسِّعُ بها النجارُ شَقَّ الخشَبة عند نَشْرها.

أيزل

اسم تركي يعني الخلود والأبدية، وهو من الأسماء المميزة والرائجة في تركيا، ولكنه غير منتشر في البلاد العربية، وقد يأتي بمعنى ضوء القمر، أو وجه القمر.

أوسم

وسَمَ. سِمَة، وهو علامة. دَمْغ "وَسْم البضائع". يوسُم، وسامةً ووَساماً، فهو وَسيم، وسُم الوجهُ: جمُل وحسُن به، وهو اسم رغم أصوله العربية، لكنه ينتشر أكثر بين الأسماء التركية.

باريش

اسم ولد تركي مذكر، ويعني الشخص ذا خلق ودين، أو يمكن أن تأتي باريش بمعنى المطر؛ وبرش بمعنى معجون.

أميد

اسم مولود تركي، ومعناه الأمل، والتفاؤل والتوقع بالخير، ويكون هذا الأمر نابعاً بشكل كبير من الثقة بالله والإيمان بقدره بأنه يحدث الأفضل لجميع عباده وعكس هذا الاسم التشاؤم.

أسماء أولاد من أربعة حروف بدون نقاط

أسماء أولاد من أربعة حروف بدون نقاط

سامر

هو اسم يطلق على السهر ليلاً أو الشخص الذي يسهر.

أكرم

اسم صفة يعني الكرم والجود والشخص الذي يعطي بكثرة ويساعد الناس.

عمرو

اسم علم مذكر أصله عربي، ومعناه: هو البناء أو النزول إلى البناء ويقال "عَمْرَ وعَمِرَ المالُ" يقصد به طال العمر والحياة وزاده به.

عمار

هو واحد من الأسماء التي تطلق على الرجل طويل العمر أو الرجل التقي الثابت على إيمانه، كما أنه مزين المجالس.

ساهر

اسم علم مذكر من أصل عربي، ومعناه هو الذي لم ينم عن أرق أو غير ذلك.

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أسماء أولاد من أربعة حروف أجنبية

أسماء أولاد من أربعة حروف أجنبية

شارل

هو اسم ذو أصول أجنبية، ويعني الشخص القوي والشجاع والممتلئ بالرجولة، وقد عُرِف به عدد من ملوك أوروبا، وهو من أصل ألمانيّ.وهو شارل بالصيغة الفرنسية أو تشارلز بالإنجليزية.

إميل

اسم إميل اسم أجنبي غربي وغير مألوف في وطننا العربي، إميل اسم علم مذكر لاتيني ويُكتب Emil وهو يعني الشخص الكادح والمغتر والجميل، وإميل زولا كاتب فرنسي شهير من القرن التاسع عشر.

جيمي

هو من الأسماء الأجنبية المعربة، ويأتي كاسم دلع لاسم جمال، ولكنه من أصل لاتيني/ ويقال إنه مشتق من جيمس. يرتبط جيمي بالنصر والتغيير، ويعني "من يحل محل" مما يشير إلى شخص قد يتولى بالقوة منصباً أو دوراً ينتمي إلى شخص آخر.

هنري

يعتقد أنه مشتق من الاسم الفرنسي هنري، والذي يُعتقد بدوره أنه مشتق من اسم هيميريك، وهو اسم ألماني قديم يعني "حاكم المنزل". يتكون الاسم الألماني القديم من جزأين: هيم، الذي يعني "المنزل" وريك، الذي يعني "الحاكم". هنري هو أيضاً لقب شائع في أيرلندا وفرنسا.

آرثر

اسم علم مذكر غربي، من أربعة حروف، ويعتبر من أكثر الأسماء المنتشرة في دول الغرب وتعود شهرته نسبةً إلى الملك آرثر الأسطوري الموجودة قصصه في ثقافة الشعوب الأنجلوسكسونية والغالية، معنى الاسم مشتق من كلمة أرتوريوس من اللغة اللاتينية والتي تعني النبيل.

أسماء أولاد من 4 حروف نادرة

أسماء أولاد من 4 حروف نادرة

مظفر

هو اسم يطلق على الشخص الناجح أو المنتصر أو الفائز.

أبسل

يُقتبس هذا الاسم من البسالة أو الشجاعة، ويعني الشخص الشجاع الذي يواجه الصعاب.

رافل

هو اسم علم مذكر معناه الشخص القريب في المكان.

داني

هو واحد من الأشخاص القريبة في المكان.

براء

هو اسم من الأسماء الغريبة والنادرة للأولاد، وهو يعني النقاء والبراءة.