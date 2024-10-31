شكرا لقرائتكم خبر عن مروان بابلو vs مولوتوف فى الحلقة الأولى من برنامج مزيكا صالونات على CBC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الحلقة الأولى من برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" الذى يعرض على قناة CBC صدى واسعا عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد أن ظهر فى أولى حلقات الموسم الخامس كل من مطربي الراب مروان بابلو ومولوتوف، وهى مفاجأة كبيرة ومدوية لعشاق موسيقى الأندرجراوند والراب.

برنامج "ريد بُل مزيكا صالونات" هو عرض موسيقى يجمع فنانين من خلفيات وأنواع موسيقية مختلفة، ويلتقى الفنانين لأول مرة في استوديو لتبادل الأفكار والعمل سويًا على إنتاج أغنية جديدة، ويتم منحهم 8 ساعات للتعاون وإنتاج وإخراج كلمات وموسيقى لأغنية ومن ثم فيديو كليب لها.

شارك في المواسم السابقة من ريد بُل مزيكا صالونات فنانين مثل "مدحت صالح وحميد الشاعري وويجز ورامي جمال وأمير عيد وأحمد كامل وأبيوسف ودينا الوديدي وشاهيناز وسيمون، وحقق البرنامج خلال الموسم الأربعة عدد مشاهدات بلغ أكثر من 25 مليون مشاهدة على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.



لقطة من الحلقة الأولى للموسم الخامس



كواليس الحلقة الأولى



جانب من حلقة بابلو ومروان



مولوتوف وبابلو