ياسمين رئيس: الربط بين فتاة المصنع والفستان الأبيض أسعدني وسأخوض تجربة الإنتاج

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - عبرت الفنانة ياسمين رئيس، عن سعادتها بربط الكثيرين بين شخصية " هيام" التي قدمتها في فيلم " فتاة المصنع"، وبين شخصية " وردة" في فيلم " الفستان الأبيض "، مكملة " حاجة تفرحني".

وأضافت ياسمين رئيس، خلال الندوة الخاصة بفيلم " الفستان الأبيض" التي عقدت اليوم ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، رغم ربط البعض بين الشخصيتين، إلا أن هناك فوارق بينهما، فالأولى لم تكمل مراحل تعليمها وتنتمي لطبقة فقيرة، على عكس " وردة" فهى فتاة تنتمي لطبقة متوسطة وتحمل شهادة تعليم عالي.

ونوهت " رئيس"، أن من بين الأشياء التي أسعدها في هذا الفيلم هو قيام مخرجته ومؤلفته بتوثيق المدينة، وهذه النقطة لم تجدها من مخرجين كبار

ياسمين رئيس تدخل مجال الإنتاج

وأثناء حديث ياسمين رئيس عن العمل، قرر المنتج محمد حفظي قطع حديثها مشيرا إلى أنها ستقوم بإنشاء شركة إنتاج خاصة بها.

وتابع "هتعمل شركة إنتاج وهتنتج لنفسها".

لتعلق ياسمين على ما قاله حفظي، قائلة أن السبب الذي دفعها لعمل شركة إنتاج خاصة بها، هو فهمها بأن سوق العمل بدأ يتغير، وهناك أشياء ترغب في الاستثمار بها، والحل هنا لتحقيق ذلك هو انشاء شركة إنتاج خاصة بها.

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وحضرت ياسمين رئيس العرض العالمي الأول لأحدث أفلامها "الفستان الأبيض، حيث يشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

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وتدور أحداث الفيلم حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.

"الفستان الأبيض" من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوى محمد علي ولبنى ونس وأروى جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال.

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