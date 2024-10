الأميرة بياتريس تحضر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 01:24 مساءً - رغم حملها منذ شهور، والذي تم الإعلان عنه منذ فترة قريبة، إلا أن الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية وابنة الأمير أندرو وسارة فيرغسون، البالغة من العُمر 36 عامًا، مازالت تواصل نشاطها الملكي، ولم تتوقف عن القيام بمهامها المنوطة بها، بل إنها قطعت مسافة طويلة، من المملكة المتحدة إلى المملكة العربية السعودية، لحضور أحد أهم المؤتمرات الاستثمارية، وذلك باعتبارها سفيرة ثقافية للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط.

الأميرة بياتريس سفيرة المملكة المتحدة في الشرق الأوسط



حرصت الأميرة بياتريس على حضور النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي انعقد في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، تحديدًا في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، وأقيم في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر، تحت شعار "أفق لا متناه.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".

وتعد مبادرة الاستثمار المستقبلي، هي مبادرة عالمية تجمع "القادة وأصحاب الرؤى والمبتكرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف مستقبل الاستثمار العالمي".

ولم تكن بياتريس وحدها في زيارتها إلى السعودية، بل رافقتها شقيقتها الأميرة يوجيني.

ونشرت على منصة " X"، الصحفية جينيفر جنانا، مراسلة المونيتور صورة لبياتريس من المؤتمر، وعلقت قائلة: "الأميرة بياتريس ضمن الشخصيات المهمة في المؤتمر الاقتصادي والاستثماري في السعودية. وذلك كونها سفيرة ثقافية للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط".

إعلان خبر حمل الأميرة بياتريس

في خبر آخر سعيد شاركته العائلة المالكة البريطانية بعد مشاركة خبر انتهاء كيت ميدلتون من علاجها الكيميائي، شارك حساب العائلة المالكة حمل الأميرة بياتريس الثاني، حيث جاء الخبر من خلال منشور به صورتان؛ الأولى للأميرة بياتريس وزوجها إدواردو مابيلي موزي، والأخرى لإدواردو وهو يمسك بيد ابنته سيينا، وابنه -من علاقة سابقة- وولفي. وجاء في التعليق على المنشور التالي: "يسعد الأميرة بياتريس والسيد إدواردو مابيلي موزي أن يعلنا أنهما ينتظران طفلهما الثاني معاً في أوائل الربيع؛ شقيق لـ وولفي وسيينا".

زواج الأميرة بياتريس وترحيبها بسيينا

تمت خطوبة الأميرة بياتريس من إدواردو مابيلي موزي، الذي ينتمي إلى العائلة المالكة الإيطالية الشهيرة، في سبتمبر من عام 2019، بعد علاقة حب استمرت لفترة من الزمن. وقد تزوج الثنائي في 17 من يوليو 2020، في حفل صغير؛ نتيجة الظروف المتعلقة بجائحة كورونا في ذلك الوقت. وأُقيمت مراسم الزفاف في كنيسة "The Royal Chapel of All Saints" في وندسور، بحضور أسرتي العروسين فقط، وبالتزامن مع إجراءات التباعد الاجتماعي، وذلك لانتشار فيروس كورونا في ذلك الوقت.

رُزقت الأميرة بياتريس وزوجها إدواردو مابيلي موزي بابنة أطلقا عليها اسم سيينا إليزابيث، وُلدت في سبتمبر 2021. كما أن الأميرة بياتريس هي أيضاً زوجة أب لـ"ولفي" من مواليد عام 2016، وهو نجل إدواردو من علاقة سابقة مع دارا هوانغ.

