سيلين ديون برسالة معبّرة إلى أندريا بوتشيلي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في إطلالة جديدة على جمهورها، اختارت المغنية العالمية سيلين ديون شخصية محببّة إلى قلبها لتوجّه لها تحيّة من القلب إلى القلب عبر مقطع فيديو نشرته في حسابها عبر “إنستغرام”.

توجّهت ديون إلى رفيقها المغني الأوبرالي العالمي أندريا بوتشيلي، مهنّئة إياه على ألبومه الجديد “Duets”، وقالت: “أهنّئك أندريا على 30 عاماً من العروض الفنية المذهلة، شكراً لك لمنحنا جميع هذه السنوات المليئة بفرح سماع صوتك”.

وتابعت: “والآن إنجاز جديد في مسيرتك الفنية، صدور ألبوم “Duets” الجديد. تغمرني السعادة لأنّ أغنية “Prayer” ضمن الألبوم، هذه الأغنية التي طالما حملت مكانة مهمّة بالنسبة لي، وشرّفني تأديتها معك، إنها هدية، وأتمنى الحضور معك مجدداً قريباً جداً، أرسل لك محبّتي الدائمة”.

الظهور الجديد لديون حصد تفاعلاً كبيراً من جمهورها العالمي، بمن فيهم صديقها الفنان بوتشيلي الذي شكرها على هذه الرسالة المعبّرة والتي لم تبتعد في نفسها عن الروح الإنسانية التي قدّمها العمل الكلاسيكي الخالد “Prayer”. وفي الوقت نفسه، الصورة المشعّة التي أطلّت فيها ديون بصوت حمل أملاً جميلاً لشخصية شاركت جمهورها ألمها ووجعها، شكّلت خطوة إيجابية في ما يتعلّق بالحالة الصحية للمغنية الأيقونية وقرب عودتها إلى جمهورها.

يُذكر أنّ الظهور الأخير لديون حمل طابعاً مؤثراً، بعد حضورها حفل الفنانة أديل في لاس فيغاس, إذ تأثرت الأخيرة لدى رؤيتها النجمة ديون بين الحضور.

وفي مقطع فيديو نشره أحد المعجبين عبر إكس، كانت أديل تغني أغنيتها “When We Were Young” عندما اقتربت من ديون التي كانت جالسة في أحد المقاعد.

وظهرت أديل متأثرة بشدة ودمعت عيناها بينما احتضنتها ديون لبضع ثوانٍ، ثم همست أديل ببعض الكلمات لديون. ثم أمسكت ديون بيد أديل وقبلتها، بينما لوحت أديل لمن كانوا جالسين قريباً، وتحدثت مرة أخرى مع ديون قبل أن تعود إلى المسرح.