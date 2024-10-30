مؤلف فيلم محمد رمضان يكذّبه.. هذا ما كشفه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجّر الكاتب الشهير أحمد مراد مفاجأة عن الأخبار التي تم تداولها أخيراً حول تحويله روايته “لوكاندة بير الوطاويط” إلى فيلم سينمائي من بطولة الفنان محمد رمضان، والتي روّج لها الأخير من خلال حسابه الخاص في “إنستغرام”، حيث كذّب مراد كل ما تم تداوله عن هذا الأمر، مؤكداً أن العمل الذي سوف يقدّمه مع رمضان لا علاقة له بالرواية.

وقال مراد: “نعم أتعاون مع الفنان محمد رمضان في فيلم جديد، لكنه ليس مأخوذاً عن رواية “لوكاندة بير الوطاويط””، وأضاف: “أنا ومحمد رمضان بنعمل فيلم جديد مش مأخود عن أي رواية، وهنعلن عنه قريب، مش هقدر أقول أي تفاصيل عنه”.

وكان محمد رمضان قد نشر صورته مع أحمد مراد، وعلّق عليها بالقول: “لوكاندة بير الوطاويط توكلنا على الله”… وهو ما دفع عدداً كبيراً من المواقع الإخبارية لتداول الخبر بشكل موسّع، مؤكدين أن أحمد مراد يعكف على تحويل الرواية، وهو الأمر الذي نفاه الأخير بشدّة.