فيفي عبدو تنعى شريفة ماهر .. " توفيت من عدة ايام"

ميرنا وليد - بيروت - نعت الفنانة المصرية فيفي عبده الممثلة المصرية الراحلة شريفة منير، التي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 92 عاماً، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



ونشرت عبده صورة لـ منير، وعلقت عليها قائلة :"انا لله وانا اليه راجعون توفيت الى رحمة الله من عدة ايام الفنانة القديرة شريفة ماهر، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة و يصبر أهلها و احبابها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

اشتهرت منير بأدوار الفتاة صاحبة الشخصية القوية، ومن اشهر اعمالها "قصر الشوق"، "المدير الفني"، "فاتنة الجماهير"، "العقلاء الثلاثة"،"رابعة العدوية"، "ارحم دموعي".