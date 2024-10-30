عمرو سعد يعترف بغيرته من هيفاء وهبي.. كشف أسراراً للمرة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان عمرو سعد ضيفاً على برنامج abtalks الذي يقدّمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش على قناته الخاصة في “يوتيوب”، حيث كشف العديد من الأسرار الخاصة بحياته الشخصية والفنية، معلناً للمرة الأولى أسباب شعوره بالغيرة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وأسباب طلاقه وعودته الى زوجته.

واعترف عمرو سعد خلال البرنامج بأنه شعر بالغيرة من جماهيرية النجمة هيفاء وهبي، بعد نجاح فيلم “دكان شحاتة”، حيث قال: “أنا كنت مغرور في الوقت ده ومش عيب أقول، عملت فيلم نجح نجاح ساحق، والفيلم التاني “دكان شحاتة” كسّر الدنيا”.

وأضاف: “كنت غيران لأن كل النقاد كتبت هيفاء وهبي، ونروح الخليج ألاقي الناس بتجري ورا هيفاء وهبي، نجمة كبيرة جداً وأنا واحد جديد، فأنا أقول إيه ده النظّارة اتكسرت علشان يتصوّروا معاها، أنا بطل الفيلم أنا شحاتة يا ولاد… كان في حتة غرور وعايز تنسب النجاح لنفسك، لكن النجاح في الشغلانة دي جماعي، وكان عبط زيادة من المرحلة”.

وعن كواليس انفصاله عن زوجته شيماء وعودته إليها أكثر من مرة، طوال 18 سنة، قال عمرو: “شيماء صاحبي الواد الجدع، يعني ست راجل وشديدة مش تدلّعك، هي قوية وتحاول تهديك عيوبك وتنتقدك، وفي نفس الوقت تشتغل على عيالها ونفسها وعليك بطريقة فيها جدعنة البنت المصرية اللي أبوها وأمها ربّوها”.

وتابع: “أهم ميزة فيها إنها تسندك مهما كانت الخلافات والظروف، وإحنا اتطلّقنا قبل كده، مرة لمدة سنة، ومرة انفصلنا 6 شهور، وأكيد أنا عندي عيوب، وأنا شرقي وأوقات كتير كنت عنيف”.

ورداً على سؤال حول السبب في عودته الى زوجته، قال عمرو سعد: “لقينا إن إحنا لازم نبقى مع بعض، وأنا مدافع عن فكرة إن الأولاد يتربوا بين الأبوين لغاية ما يمروا من فترة المراهقة، وإلا هتبذل مجهود مضاعف، ولازم يكون الأبوين أصدقاء، وأنا وشيماء مش ممكن نبقى أصدقاء لو انفصلنا”.