الزوج الوحيد في حياتها.. لبلبة تتحدث عن الراحل حسن يوسف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة الكبيرة لبلبة عن صدمتها وحزنها الشديد بعد سماعها خبر رحيل الفنان الكبير حسن يوسف، الذي رحل عن عالمنا أمس (الثلاثاء)، والذي يعد الزوج الوحيد في حياتها.

قالت لبلبة إنها شعرت بصدمة كبيرة حين سماعها خبر الوفاة الذي ظنته شائعة في بادئ الأمر، مضيفة أن الفن المصري فقد فنانًا كبيرًا برحيله لأنه من جيل الكبار.

وأكدت لبلبة أن مسيرة حسن يوسف كانت مليئة بالأعمال الناجحة في الدراما والسينما، مضيفة: “يكفي مسلسل إمام الدعاة الذي جسد خلاله شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووقتها التف حول المسلسل الجميع من الصغار والكبار”، وتقدمت بخالص العزاء إلى أسرة الفنان الراحل حسن يوسف، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كانت لبلبة قد كشفت تفاصيل زواجها وانفصالها عن الفنان الراحل حسن يوسف في لقاء تليفزيوني سابق، قائلة: “تزوجت حسن يوسف وأنا عندي 17 سنة ولم أكن أتصور أبدًا أن الطلاق سيتم، والطلاق تم بعد ثماني سنوات وكان صدمة كبيرة بالنسبة لي، وبعدها لقيت نفسي ببعد عن أي حاجة تجيبلي سيرة الزواج”.

مضيفة: “الراحل عبدالحليم حافظ كان رافض هذا الزواج”. مؤكدة أن زواجها منه جاء بعد قصة حب حقيقية.

ورفضت الحديث عن أسباب الانفصال، قائلة: “أخجل أن أتكلم في الحكاية دي، بشوف ميصحش أتكلم، هما متزوجين دلوقتي وعندهم ولاد وعايشين في سعادة، النصيب كده، شعلة الفن كانت أقوى، لكن محدش منعني إني أشتغل”.

ولفتت إلى أن حبها للفن وطموحها أحد أسباب الانفصال، نافية الشائعات المتداولة حول تسبب “قبلة”، في انفصالها عن الفنان الراحل.