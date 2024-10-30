فن ومشاهير

نوال الزغبي تغني لـ صور وسط العدوان: “رح ضلني حبك”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي مقطعًا غنائيًا مؤثرًا عبر حسابها، استعرضت فيه أجمل ذكريات مدينة صور ولحظاتها الموجعة في ظل التصعيد الإسرائيلي المتزايد. تضمن المقطع مشاهد من المدينة تحمل رسائل حب وتقدير، وسط الدمار والألم الذي يعيشه أهلها.

المقطع الذي لاقى تفاعلاً واسعاً من الجمهور، جاء فيه: “الحب والأعياد صاروا عنا بعاد والسهر والضحكات صاروا ذكريات وإن بعّدني الزمان رح ضلني حبّك وإن نسيتني الإيام رح ضلني حبك وبحبك رح ضلني حبك على طول يا صور وبحبك… آه بحبك”.

وعلّقت نوال الزغبي على الفيديو برسالة حب لصور وأهلها، قائلة: “وبحبك على طول يا صور”، معبرة عن حنينها ودعمها المستمر لمدينتها وسط الظروف الصعبة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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