بالفيديو- محمود العسيلي يفاجئ جمهوره بالزّواج للمرّة الرّابعة، فمن هي عروسته؟ 

فاجأ الفنّان المصريّ، محمود العسيلي، جمهوره، بارتباطه، للمرّة الرّابعة، بفتاة من خارج الوسط الفنّيّ.

في التّفاصيل، أنّ مواقع التّواصل الاجتماعيّ ضجّت في السّاعات القليلة الماضية، بالعديد من الصّور والفيديوهات، من حفل قراءة الفاتحة للعروسَين، كما تبيّن أنّ العروس ظهرت مع “العسيلي” في وقت سابق ضمن مقطع مصوّر من أغنيته الشّهيرة “حبيبي إنت هنا في السّاحل” وتُدعى نوف قمصاني.

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الجدير بالذّكر، أنّ هذا الزّواج هو الرّابع للفنّان محمود العسيلي، بعد أن انفصل منذ عدة أشهر عن زوجته الثّالثة خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم.

أحدث أعمال محمود العسيلي، أغنية “الدّلّوعة”، وهي من كلمات الشّاعر ملاك عادل وألحان محمّد يحيى وتوزيع علي فتح الله.