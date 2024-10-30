بالفيديو- تكريم ألمع النجوم الاتراك في نيويورك لمساهمتهم بنجاح الدراما

حضر كل من الممثلين الأتراك خالد أرغنتش، سيريناي ساريكايا وهاندا ارتشيل، حفل المجمّع الاميركي التركي الذي يقام سنويًا في نيويورك حيث ت

واجد النجوم على نفس المسرح لتكريمهم بحضور حشد جماهيري كبير. (http://www.instagram.com/p/DBvaNW6oBNI/)

ووسط تصفيق حار، كرّم الحفل خالد أرغنتش، سيريناي ساريكايا وهاندا إرتشيل الذين حصلوا على جائزة لمساهمتهم في النجاح العالمي لصناعة السينما والتلفزيون التركية خاصة أن الاعمال التركيّة تُباع لعدد كبير جدًا من الدول حول العالم.

تألّقت هاندا أرتشيل بفستان طويل من فرساتشي حيث بدت في كامل جمالها وأناقتها وخطفت الانظار بحضورها خاصة أن هاندا سبق ونشرت صورة مع حبيبها هاكان صابانجي أثناء استمتاعهما في نيويورك سويًا.

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أما سيريناي ساريكايا فقد تألقت بستايل مثير خاصة أنها معروفة بجرأة اختياراتها واطلالاتها المثيرة وشوهدت وهي تتبادل الأحاديث مع زميلَيها هاندا وخالد.