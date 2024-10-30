حسين فهمي يدخل في نوبة بكاء خلال تشييع شقيقه مصطفى فهمي.

دخل الممثّل المصريّ، حسين فهمي، في نوبة بكاء أثناء جنازة شقيقه الرّاحل الممثّل مصطفى فهمي، الذي تمّ تشييعه في أحد المساجد بمنطقة الدّقي، ثمّ واراه الثّرى بمدافن العائلة في منطقة السّادس من أكتوبر.

وقد تداول روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ أكثر من صورة للممثّل حسين فهمي وهو في حالة صدمة وحزن وانهيار أثناء تشييع شقيقه.

حرص عدد من الممثّلين على حضور الجنازة، وأبرزهم ميرفت أمين، خالد النّبوي، المخرج عمرو عرفة، المخرجة إيناس الدّغيدي، الإعلاميّة بوسي شلبي وغيرهم..

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وكان الممثّل مصطفى فهمي قد توفّي في السّاعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الإثنين والثّمانين عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض خاصّة أنّ الرّاحل كان قد خضع لعمليّة دقيقة في المخّ في آب/أغسطس الفائت. لكنّ حالته الصّحّيّة تدهورت في الساعات الماضية، وهذا ما أدّى إلى وفاته.