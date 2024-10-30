نادر الأتات برسالة مؤثرة لبعلبك في ظل العدوان: “سلامتك من الوجع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم اللبناني نادر الأتات، ابن منطقة البقاع، تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”، عبّر فيها عن دعمه وتضامنه مع أهله في بعلبك وكل لبنان، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة.

وجاء في تغريدة الأتات: “سلامتِك من الوجع يا مدينة الشمس والعز، يا بعلبك يا ريحة أهلي وملقى ناسي. بـحما الرحمن الرحيم”، في تعبير مؤثر عن ارتباطه العميق بمنطقة البقاع وبعلبك، التي تمثل له رمزاً للكرامة والصمود.

وتعكس هذه الكلمات مشاعر الوطنية الصادقة لدى نادر الأتات، الذي لطالما عبّر عن انتمائه ووفائه لوطنه وأهله، مؤكداً على دعمه للشعب اللبناني وصموده في وجه التحديات التي تهدد أمن واستقرار البلاد.