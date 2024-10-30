بعد حذف صوره.. عمرو دياب يشوق جمهوره لحدث جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان عمرو دياب، جدلاً وحيرة جديدين بين جمهوره بعد قيامه بحذف كل صوره وفيديوهاته على حسابه الخاص بـ”إنستغرام”، حيث نشر مقطع فيديو تضمن “عدًّا تنازلياً لحدث فني دون أن يكشف تفاصيله، الأمر الذي أثار حيرة الجمهور حول ما إذا كان الفيديو ترويجًا لحفلة غنائية قريبة أو عمل فني جديد.

وتسبب حذف عمرو دياب لصوره وأغانيه، في تساؤلات الجمهور حول مصير أغانيه الجديدة، التي من المفترض طرحها خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه انتهى عقده مع شركة “أنغامي”، وبالفعل هناك الكثير من الألبومات والأغاني تم حذفها من على المنصة إلا ألبوم “مكانك” باعتبار الألبوم الوحيد الحصري لمنصة أنغامي.

وترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية عن تعاقد الهضبة مع شركة “سوني الرقمية” لتصبح مسئولة عن تسويق جميع أغانيه، مؤكدة أن جميع أغاني عمرو دياب ستعود من جديد على موقع “يوتيوب” ابتداء من الأسبوع الحالي، وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بالإضافة إلى عودتها لجميع المنصات.

وكان عمرو دياب قد فاجأ الجمهور، بحذف جميع منشوراته من على حسابه الشخصي عبر “إنستغرام”، بشكل مفاجئ، مثيراً فضول الجمهور بشكل كبير على مواقع السوشيال ميديا، حول أسباب إقدامه على هذه الخطوة المفاجئة.