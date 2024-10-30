فيديو – محمود العسيلي يتزوج للمرة الرابعة ويفاجئ محبيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان محمود العسيلي جمهوره بالإعلان عن زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى “نوف”، وذلك بعد انفصاله عن زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم منذ تسعة أشهر، لتكون الزيجة الرابعة له.

واقتصر حفل زفاف محمود العسيلي على الأسرة والأصدقاء المقربين فقط في أجواء مبهجة، حيث انتشر مقطع فيديو على موقع “إنستغرام” ظهر فيه العسيلي مع عروسه في أحد الأماكن من دون أن يظهر معهما أحد.

كان العسيلي قد انفصل عن زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم وأعلن أسباب الانفصال قائلاً: “أنا مش بعرف أعيش الحياة التقليدية يعني لو أنا متضايق بحاول أصلح العلاقة ولو إحنا الاتنين مش مبسوطين يبقى أحسن قرار لينا أننا منكملش لأن العمر قصير وأنا بحاول أعيش مبسوط ومرتاح”.

أضاف: “في ناس بتفضل دايسة على نفسها لأسباب كتيرة جدًا في العلاقات الزوجية والشخصية وأنا اتجوزت ثلاث مرات عشان عايز الاستقرار والعيلة، وفي الزيجتين الأوليين أنا اللي قررت أبعد، لأني فقدت الأمل أن العلاقة دي تتصلح”.