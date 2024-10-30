بكلمات مؤثرة.. النجوم يودّعون مصطفى فهمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ودّع الوسط الفني الفنان الراحل مصطفى فهمي الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد إصابته بأزمة صحية حادّة ونقله إلى أحد المستشفيات حيث فاضت روحه إلى بارئها.

وكتبت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الخاص في”إنستغرام” قائلةً: “خبر مؤلم وحزين جدا جدا جدا.. غاب عنا الفنان الجميل مصطفى فهمى.. صديق العمر الذى تشاركنا معا أجمل الأعمال في السينما والتليفزيون على مدى عمرنا.. كان من أجمل وأرقى الناس فنًا وخلقا والتزاما.. وذوق وإنسانية ومحبة لكل الناس.. أجمل ذكريات في أجمل أعمال.. مكان فى القلب.. امرأة وثلاثة وجوه.. قصة الأمس.. قضية معالى الوزيرة.. حب في غرفة الإنعاش.. فرسان آخر زمن.. خادمة ولكن… سأفتقدك جدًا جدًا يا صديق العمر ورفيق النجاح وأجدع وأطيب وأرق القلوب.. الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة يارب”.

فيما كتب الفنان شادي شامل: “لا حول ولا قوه إلا بالله وفاة صديقي وأخي الكبير الفنان العظيم مصطفى فهمي.. الفاتحة”.

ونعت الإعلامية بوسي شلبي الفنان الراحل كاتبة: “آه يا وجع القلب آخر لقاء مع الغالي مصطفى فهمي إنسان بكل معاني الكلمة هتوحشنا يا مصطفي يا طيب يا خلوق الله يرحمك الفاتحة”.

ونعته الإعلامية ريهام سعيد قائلة: “الله يرحمك من أروع البني آدمين في الجنة إن شاء الله”.

وكتبت الفنانة رانيا محمود ياسين ناعية الفنان الراحل: “يوم حزين جدًا إنا لله وإنا اليه راجعون رحم الله الفنان مصطفى فهمي وأسكنه فسيح جناته خالص عزائي للأستاذ حسين فهمي وكل أسرتهم الكريمة”.

وكتبت الفنانة إيناس عز الدين ناعية الفقيد قائلة: “أنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته خبر محزن الصبح الأستاذ حسن يوسف.. وخبر آخر محزن الأستاذ مصطفى فهمي.. البقاء لله وحده أسألكم الفاتحة”.

وكتب الفنان خالد الصاوي قائلاً: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. ببالغ الحزن والأسى ينعى الفنان خالد الصاوي النجم الكبير مصطفى فهمي أحد أهم أعلام الفن المصري والعربي. نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه وأن يلهم الأسرة ومحبيه الصبر والسلوان. ويتقدم بخالص عزائه إلى شقيقه النجم الكبير والصديق العزيز الأستاذ حسين فهمي، نسألكم الدعاء والفاتحة”.

ورحل الفنان الكبير مصطفى فهمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء)، عن عمر يناهز 82 عامًا، وذلك بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ ومحاولة نقله لأحد المستشفيات لكن روحه فاضت إلى بارئها.

كان مصطفى فهمي قد تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ أمس (الثلاثاء) وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالمهندسين وخرج بعد خضوعه لفحوصات ومتابعة، وفي المساء تلقى المستشفى اتصالًا مجددًا من أسرة الراحل تطلب حضور سيارة إسعاف لنقله ولكن خلال دقائق وقبل وصول الإسعاف فاضت روحه إلى بارئها.

وتعرض مصطفى فهمي خلال آب (أغسطس) الماضي لجراحة لإزالة ورم من المخ بعد تدهور في حالته الصحية، وكانت عملية جراحية دقيقة في المخ بأحد المستشفيات في الشيخ زايد. وغادر المستشفى على أن يستكمل علاجه بالمنزل، لحين تحسن حالته الصحية، حسب تقارير طبية.