شيماء سيف تكشف تفاصيل عملية التكميم.. مواقف طريفة وصعبة قبل وبعد الجراحة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلت الفنانة شيماء سيف ضيفة على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه عبر قناة dmc، حيث كشفت عن تفاصيل خضوعها لعملية تكميم المعدة وخسارتها الواضحة للوزن الزائد وعلاقة الفنانة مي كساب بالعملية.

قالت شيماء إنها هربت من مقابلة الطبيب في أول موعد خاص بتحضيرات عملية التكميم التي خضعت لها مؤخرا لإنقاص وزنها، مضيفة: “أول زيارة للدكتور رحت لوحدي، وكان المفروض يستقبلني على طول لكن اتأخر ثانية، وفي الثانية دي أخدت بعضي ونزلت ركبت العربية وكلمت كارتر وأنا بعيط”.

أوضحت أن الفنانة مي كساب شجعتها على الخضوع لعملية التكميم قائلة: “مي كانت بشدني والدكتور كان بيشدني، وليلة العملية كنت بصلي لربنا”.

وكشفت عن الأفكار التي دارت في ذهنها قبل العملية قائلة: “أنا دايمًا عندي حسن الظن بالله، وطاقة جذب للحاجات الحلوة وياسمين صبري في نفسي، وكنت بقول أنا هبقى كسر القاعدة، وبعد العملية بإذنك يا رب ومساعدتك لما أخس الناس هتقول بقت حلوة، وإنت عارف يا رب إني بحب شغلي”، مؤكدة أنها مرت بلحظات صعبة للغاية قبل وبعد عملية التكميم.

تابعت: “فجر يوم العملية كان عياط، فجأة وقفت قدام الحقيقة لما جابولي الروب ألبسه وفكرت أهرب، لكن الدكتور كان عارف وقفلوا باب الدور كله”.

أضافت: “فوقت من البنج في هلاوس ضحك، وقلت لهم هاتوا كل حاجة من السوبر ماركت، حتى اللاوعي كان في الأكل”.

وعن الأيام السابقة على العملية أكدت أنها كانت صعبة أيضًا، قائلة: “قبل العملية بيومين كنت زعلانة لإني بودع الأكل، كنت بطلب كميات أكل عجيبة، وكل حاجة تخطر على بالي مع بعضها، حمام مع كوارع مع فراخ وسجق ومكرونة”.

تابعت: “مكنتش موجوعة بعد العملية لكن خروج السكر من الجسم كان عذاب، وكان لازم أعيش لمدة أسبوع على محاليل وبعد يومين أشرب عصير، وكنت هتجنن وعايزة أعض في الحيطة وآكل شيكولاتة”.