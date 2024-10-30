نارين بيوتي تكشف عن أعلى أجر حصلت عليه مقابل حملة إعلانية.. لن تصـ ـدقوا

ميرنا وليد - بيروت - حلت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي الشهيرة نارين بيوتي ضيفة على برنامج اليتوبر الشهيرة نور ستارز، حيث كشفت عن أعلى أجر حصلت عليه مقابل حملة إعلانية.



وفي التفاصيل، سألت نور ستارز نارين إذا كانت تجرأ على الكشفت عن أعلى أجر تلقته مقابل إعلان لتؤكد أنها لا تخجل من الكشف عن هذا الأمر، وطلبت منها أن تعطيعا رقم لتؤكد ما إذا أعلى منه أو أقل، لتقول نور: "500 ألف دولار"، وتؤكد أن الرقم أعلى ويترواح بين 700 ألف دولار ومليون دولار، ولكن بالطبع على حملات إعلانية طويلة الأمد.