أصيب بحالة انهيار.. حسين فهمي يغادر الجونة بعد وفاة شقيقه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصيب الفنان حسين فهمي بصدمة كبيرة وحالة من الانهيار خلال تواجده في مدينة الجونة، وذلك فور سماعه خبر وفاة شقيقه مصطفى فهمي، وعلى الفور قرر مغادرة المهرجان متوجهاً إلى القاهرة لحضور مراسم تشييع جثمان شقيقه الراحل.

وتلقى حسين فهمي العديد من الاتصالات من عدد كبير من الفنانين لتعزيته ومواساته في رحيل شقيقه، وخيم الحزن على أجواء المهرجان بعد رحيل الفنان مصطفى فهمي وقبله الفنان حسن يوسف ليقرر عدد كبير من الفنانين مغادرة المهرجان لحضور مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل.

كان مصطفى فهمي، قد رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء) بعدما تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ ومحاولة نقله لأحد المستشفيات لكن روحه فاضت إلى بارئها.

كان مصطفى فهمي قد تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ أمس (الثلاثاء) وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالمهندسين وخرج بعد خضوعه لفحوصات ومتابعة، وفي المساء تلقى المستشفى اتصالًا مجددًا من أسرة الراحل تطلب حضور سيارة إسعاف لنقله ولكن خلال دقائق وقبل وصول الإسعاف فاضت روحه إلى بارئها.

وتعرض مصطفى فهمي خلال آب (أغسطس) الماضي لجراحة لإزالة ورم من المخ بعد تدهور في حالته الصحية، وكانت عملية جراحية دقيقة في المخ بأحد المستشفيات في الشيخ زايد. وغادر المستشفى على أن يستكمل علاجه بالمنزل، لحين تحسن حالته الصحية، حسب تقارير طبية.