"وردة" وآخر عن الطاقة الإيجابية.. أبرز تاتوهات النجمات من مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت العديد من نجمات الفن على الظهور بشكل مختلف وملفت خلال تواجدهن في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة هذا العام.

وظهر العديد منهن وهن يضعن وشوم على أماكن متفرقة من أجسادهن وذلك خلال تواجدهن على السجادة الحمراء للمهرجان، والتي تلقى إعجاب الجمهور والمتابعين على "السوشيال ميديا".

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز تاتوهات نجمات الفن في مهرجان الجونة:

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بتاتو على ظهرها، وذلك خلال مشاركتها بعدد من فعاليات المهرجان خلال الأيام القليلة الماضية، وكان التاتو عبارة عن علامة خاصة بالمعالجة بالطاقة، وهو من نوعية الوشوم التي يتم استخدامها من أجل الطاقة الإيجابية.

رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بعدد من الإطلالات المختلفة منذ بدء أولى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وكان تاتو رانيا عبارة عن ورود حمراء على كتفها.

منة شلبي

تمتلك الفنانة منة شلبي أكثر من تاتو على مناطق مختلفة من جسدها، وكان آخرها وردة قامت بوضعها على كتفها، وكانت قد كشفت في وقت لاحق عن تاتو أسفل عنقها باسم "الحرية"، إلى جانب تاتو "الله" على ذراعها.

مريم نعوم

حرصت السيناريست والمؤلفة مريم نعوم على إظهار التاتو الخاص بها التي ظهرت به على كتفها الأيسر، وكان لافتًا للجميع وحاز على إعجاب محبيها.

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