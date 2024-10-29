ابتداءً من الليلة في موسم الرياض: عمرو يوسف ومي عز الدين في مسرحية “قلبي وأشباحه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستقبل مسرح محمد العلي بمدينة الرياض، مساء اليوم، أبطال مسرحية “قلبي وأشباحه” التي يقوم ببطولتها الثنائي عمرو يوسف ومي عز الدين، لتستمر عروضها لمدة 5 ليالٍ متتالية حتى 2 نوفمبر.

تُعد المسرحية أول عرض مصري في النسخة الحالية من موسم الرياض، وستتبعها عروض أخرى، منها مسرحية “إس إس هانم” للفنانة إسعاد يونس في 7 نوفمبر.

تفاصيل المسرحية:

تدور أحداث “قلبي وأشباحه” في إطار رعب كوميدي أثناء تصوير فيلم داخل قصر مهجور، ليكتشف فريق العمل أن القصر مسكون بالأشباح، حيث تظهر صاحبة القصر وتورط أبطال العمل في مغامرة مع الأشباح.

المسرحية من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز، وإخراج محمد المحمدي بمشاركة صلاح الجهيني ومحمد نصار، ويشارك في بطولتها سليمان عيد، حاتم صلاح، حمدي الميرغني، إيمان السيد، وإبرام سمير.

شروط الحضور:

أعلنت الجهة المنظمة عن شروط دخول المسرحية، والتي تتضمن السماح بتفتيش حاملي التذاكر، ومنع دخول المواد المحظورة والمأكولات والمشروبات من الخارج، وتوفير عربات طعام داخل موقع الفعالية.

كما يُحظر اصطحاب الحيوانات وأدوات التصوير الاحترافية، ويُمنع التدخين بما في ذلك السجائر الإلكترونية، ويوافق حامل التذكرة على إمكانية التقاط الصور والمقاطع المصورة التي قد تُنشر عبر الإنترنت.