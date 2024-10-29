بعد استضافة صاحبة الفيديو المخـ ل بالـ آداب .. المجلس الأعلى للإعلام يتخذ قراراً صارماً بحق ياسمين الخطيب وقناة النهار

ميرنا وليد - بيروت - صدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بياناً ورد فيه قرار وقف برنامج "شاي بالياسمين" الي تقدمه الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب على قناة النهار المصرية لمدة 6 أشهر، وتغريم المحطة مبلغ 200 ألف جنيه مصري.



ويأتي هذ القرار على خلفية استضافة البلوغر المصرية هدير عبد الرازق للحديث معها عن الفيديو المسرب لها والمـ خل بالـ آداب.

وفي تفاصيل ما اورده البيان حرفياً:"

** وقف برنامج "شاى بالياسمين" على قناة النهار ستة شهور وغرامة مائتى ألف جنيه.

** مراجعة شاملة للبرامج التى تسيء للمجتمع والبعد عن الخوض فى السمعة الشخصية

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج "شاى بالياسمين" على قناة النهار، لمدة ستة أشهر وتغريم القناة مائتى ألف جنيه، وانذارها لمخالفتها للأكواد والمعايير الإعلامية والقيم القانونية والأخلاقية والسلوكية، وانتهاك الضوابط التي تحفظ للإعلام مكانته ودوره كقوة ناعمة تنشر الوعى وتحمي المجتمع من كل صور الانحراف.

وأكد المجلس فى بيان أصدره اليوم أنه يختص وفقا لقانونه 180 لسنة 2018 وفى المادة السادسة منه، باتخاذ كافة الإجراءات لحماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

جاء القرار بعد انتهاء التحقيقات بناء على ما وصل المجلس من شكاوى وما قامت به إدارة الرصد بمتابعة البرنامج، وما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة لمحتوى إحدى حلقات البرنامج، بإستضافة صناعة المحتوى مخالفة للقانون والنظام العام والآداب العامة وتدعو للفسق والفجور،وثبت للمجلس مسئولية القناة من خلال إقرار ممثلها القانوني وما تبين من مشاهدة وتفريغ للحلقة المشار إليها.

وأكد المجلس أن البرنامج خالف الضوابط والمعايير التي أصدرها ونشرها فى الجريدة الرسمية لضبط المشهد الإعلامي والتي تنص على التزام المؤسسات الاعلامية بعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع ،وعدم نشر أو بث أية مواد إبـ احية، أو تحرض على الفسـ ق والفجـ ور والشـ ذوذ

واشار المجلس الى ان الاكواد الاعلامية تحظر استضافة نماذج فاشلة تتنافى في ثقافتها مع ثقافة المجتمع المصري، أو حض المتلقي على الاقتداء بهم، وكذلك الالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع وتجنب ما يدعو إلى الإبـ احية أو يحض على الفسـ ق والفـ جور.

وأضاف المجلس أنه انتهى من مراجعة شاملة للبرامج التى تسيئ إلى المجتمع وعلى وجه الخصوص المرأة المصرية، ودعا الى تشجيع ظهور المرأة في في أطر تعكس إسهاماتها الاجتماعية والسياسية والثقافية داخل المجتمع ، والحذر من تكرار الفيديوهات والصور التي تكرس مشاهد العنف ضد المرأة بصورة تشجع على محاكاته وتجنب تقديم المرأة على أنها تفتقر للذكاء والخبرة وتقدير أولويات الحياة.

وشدد المجلس على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بالقانون والأكواد والمعايير الإعلامية والبعد عن الإثارة وانتهاك الأعراض والخوض في السمعة الشخصية."