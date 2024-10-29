محمد محمود عبد العزيز يتحدث عن كواليس "برغم القانون" وعلاقته بوالده في "رأفت الهجان "

ميرنا وليد - بيروت - في بداية حديثه، كشف الممثل المصري محمد محمود عبد العزيز عن تفاصيل شخصيته "محمود شرشر" في مسلسل "برغم القانون"، الذي يشارك في بطولته مع الممثلة المصرية إيمان العاصي، وأوضح أنه استلهم مظهر الشخصية من والده الراحل، من خلال ارتداء العباءة والخاتم و"السبحة"، وعندما سُئل عن أفضل مشهد له في العمل، أشار محمد عبد العزيز إلى أنه لديه العديد من المشاهد المفضلة مع إيمان العاصي، لكن مشهد المواجهة مع "أكرم" يبقى في ذاكرته بشكل خاص، وكشف أنه ارتجل إحدى الجمل في هذا المشهد، والتي حصلت على موافقة المخرج والمؤلفة، قائلاً: "الندالة عاملة زي الرادار.

. لما بيلقطك بيسيبك تكمل طريقك عادي"، تحدث عبد العزيز عن كواليس تصوير عدد من المشاهد التي رافق فيها والده الممثل الراحل محمود عبدالعزيز، في مسلسله "رأفت الهجان"، لافتاً إلى أن تفاصيل تصوير المسلسل من أكثر الأمور العالقة في ذهنه والمؤثرة فيه حتى الآن، وذكر محمد أن مشهدي "التنحي" و"النكسة" من أصعب مشاهد العمل التي حضر تصويرها مع والده، كما تحدث عن فقدان والده، وحالة الحزن التي عاشها بسبب موته.