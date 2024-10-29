فيفي عبده ومنة فضالي.. نجوم الفن ينعون الفنان الراحل حسن يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الفنان القدير حسن يوسف، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا.

وقدم نجوم الفن واجب العزاء من خلال صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين جمهورهم ومتابعهيم بالدعاء لهم.

رانيا محمود ياسين

نعت الفنانة رانيا محمود ياسين النجم حسن يوسف، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "البقاء لله، أنعي بمزيد من الحزن والأسى الفنان الكبير حسن يوسف إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل "الولد الشقي" الفنان الكبير حسن يوسف عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة طويلة من العطاء و الأبداع، لروحه السلام و الرحمة والمغفرة، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته و أن يلهم الحاجة شمس و اولاده ، الصبر والسلوان".

فيفي عبده

قدمت الفنانة فيفي عبده واجب العزاء في الفنان حسن يوسف، وكتبت عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله الفنان الكبير حسن يوسف، ربنا يرحمه يارب ويجعل مثواه الجنة و يصبر اهله، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

درة

نعت الفنانة التونسية درة، الفنان حسن يوسف وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وكتبت: "البقاء لله وفاة الكبير حسن يوسف، رحمة الله عليه، خالص التعازي لأسرته الكريمة، ومحبيه".

منة فضالي

كتبت الفنانة منة فضالي على حسابها بموقع "إنستجرام"، ناعية الفنان الراحل حسن يوسف، قائلة: "البقاء لله، الفن والزمن الجميل، الفنان حسن يوسف في ذمة الله، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة".

نهال عنبر

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة الراحل حسن يوسف، وكتبت: "رحل أيقونة الزمن الجميل، الفنان القدير حسن يوسف رمز للبهجة والسعادة، ربنا يرحمك ويغفرلك رجاء الدعاء له".

رامي رضوان

نعى الإعلامي رامي رضوان الفنان حسن يوسف، ونشر صور له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق وداعا صاحب الطلة المبهجة، إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي لأسرته ومحبيه".

وكشف الفنان عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد ومكان الجنازة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال : "تقام صلاة الجنازة، عقب صلاة العصر اليوم، في مسجد الشرطة"، موعد ومكان صلاة الجنازة".