حسن يوسف .. نجاح لا ينسى مع سعاد حسني و4 أفلام ضمن قائمة أفضل 100 فيلم

14 فيلم سينمائي جعلا حسن يوسف وسعاد حسني أنجح ثُنائي بالسينما المصرية

حسن يوسف بقائمة أفضل 100 فيلم بتايخ السينما المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:25 مساءً - طوال مسيرة سينمائية إستمرت لما يُقارب النصف قرن نجح الفنانفي أن يحتل مكانة خاصة لدى الجمهور العربي وذلك من خلال تجسيده لبطولة العديد منوالتي حققت إنتشارًا كبيرًا بكافة أنحاء الوطن العربي وكان لها أثرًا كبيرًا في نفوس ومشاعر جمهوره على مدار سنوات.وقد تميزت المسيرة السينمائية للفنان حسن يوسف بالعديد من المحطات الهامة والعلامات المُضيئة في تاريخ السينما المصرية والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.على مدار ثماني سنوات فقط نجح كل من الفنان حسن يوسف والفنانة سعاد حسني في أن يكونا ثُنائي فني من الصعب تكراره حتى الأن في السينما المصرية، حيث جسدا بطولة 14 فيلم سينمائي من أنجح الأفلام السينمائية والتي أصبحت من كلاسيكيات السينما المصرية والعربية.وجاء التعاون الأول بين الفنان حسن يوسف والفنانة سعاد حسني بفيلم "مفيش تفاهم" والذي تم عرضه عام 1961 من إخراج عاطف سالم وشارك ببطولته زينات صدقي، نبيلة عبيد وعدد كبير من الفنانين ليُحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا ويتعاونا في أفلام سينمائية أخرى وهي "صراع مع الملائكة - 1962، حكاية جواز - 1964، العزاب الثلاثة - 1964، للرجال فقط – 1964، الثلاثة يحبونها - 1965، المغامرون الثلاثة - 1965، اللقاء الثانى - 1967، شقة الطلبة - 1967، حكاية 3 بنات - 1968، الزواج على الطريقة الحديثة - 1968، نار الحب - 1968، شيئ من العذاب – 1969"، وكان أخر فيلم سينمائي جسدا بطولته سويًا هو فيلم "فتاة الإستعراض" عام 1969 والذي شارك ببطولته أيضًا الفنان عادل إمام والفنان عبد المنعم مدبولي.كما جاءت الفنانة نجلاء فتحي من أكثر الفنانات اللاتي تعاون معهن الفنان الراحل حسن يوسف، حيث جسدا سويًا بطولة 8 أفلام سينمائية وجاء أول تعاون بينهما في فيلم "الأصدقاء الثلاثة" عام 1966 والذي شارك في بطولته كل من أحمد رمزي، محمد عوض وعلى مدار خمس سنوات قدما أفلام سينمائية من أبرزها "أفراح – 1968، أسرار البنات – 1969، حياتي – 1970، رحلة لذيذة – 1971، 5 شارع الحبايب – 1971، ولد وبنت والشيطان – 1971" وكان أخر تعاون سينمائي بينهما هو فيلم "حسناء المطار" عام 1971.وعلى الرغم من نجاحه في تجسيد شخصية "الشاب خفيف الظل الشقي" إلا أن الفنان حسن يوسف كان له العديد من المُشاركات السينمائية المميزة والهامة، حيث شارك ببطولة 4 أفلام سينمائية تم إختيارها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية بحسب إتستفتاء النقاد عام 1996.وجاء أول فيلم ضمن القائمة للفنان حسن يوسف هو أول فيلم يُشارك ببطولته وهو "أنا حرة" أمام الفنانة لبنى عبد العزيز والفنان شكري سرحان ومن إخراج صلاح أبو سيف، كما جاء أيضًا ضمن القائمة فيلم "في بيتنا رجل" والذي شارك ببطولته أمام النجم العالمي عمر الشريف وتم عرضه عام 1961 وأيضًا فيلم "الخطايا" والذي جسد بطولته أمام الفنان عبد الحليم حافظ وتم عرضه عام 1962 وشارك ببطولة الفيلم نادية لطفي، مديحة يسري وعماد حمدي.وكان أخر فيلم للفنان حسن يوسف ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية هو فيلم "أم العروسة" والذي تم عرضه عام 1963 وشارك ببطولته عماد حمدي، تحية كاريوكا، سميرة أحمد، يوسف شعبان وجاء الفيلم من إخراج عاطف سالم.

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