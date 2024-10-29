جينيفر أنيستون تحيي ذكرى وفاة ماثيو بيري الأولى.. وهكذا علقت

جينيفر أنيستون مازالت متأثرة بوفاة صديقها

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جينيفر أنيستون تتغزل في كورتني كوكس بيوم ميلادها

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:25 مساءً - ترك موتملايين المعجبين وأقرب الناس إليه في حالة من الحزن الشديد، وكان قد عُثر على الممثل الذي توفى عن عمر ناهز 54 عامًا، والمعروف بأدائه دور تشاندلر بينج في مسلسل Friends ، ميتًا في منزله في لوس أنجلوس في 28 أكتوبر 2023، بما تم تحديده لاحقًا على أنه آثار حادة لمادة الكيتامين، وبينما لا تزال هناك تساؤلات حول وفاته، كان من الواضح دائمًا أنه كان محبوبًا ومفقودًا من قبل زملائه.في الذكرى الأولى لوفاته، لجأت زميلته في التمثيل،، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإحياء ذكراه، وشاركت الممثلة التي لعبت دور راشيل جرين في المسلسل الناجح في التسعينيات على إنستغرام مجموعة من الصور معوشاركت ذكريات خاصة لهما أثناء التسكع في موقع التصوير، وصورة له بمفرده وهو يضحك، وصورة جماعية مع زملائهما النجوم ليزا كودرو، وديفيد شويمر، وكورتني كوكس، ومات لوبلانك.وعلقت قائلة "عام واحد".إليكِ هذا الخبر الإعلان عن بدء محاكمة المشتبه بهم في قتل ماثيو بيري مارس المقبل

ونشرت جينيفر أنيستون منشوراً عبْر حسابها الشخصي على إنستغرام، تهنّئ صديقة عمرها كورتني كوكس بيوم ميلادها، وكتبت: "لا أستطيع أن أتخيل العالم من دونها، إنه لشرف عظيم لي أن تكون واحدة من أفضل صديقاتي ولمدى الحياة".

وتابعت: "نحتفل اليوم بهذه الفتاة القوية، السحرية، الغامضة، المثيرة للاهتمام، والموهوبة، كوكس مضحكة لا مثيل لها، مذهلة من الداخل والخارج. مستقلة بطريقة رائعة، تهتم بالجميع حتى ولو لم تكن تعرفك، تخاف كثيراً من الكلاب، مخلصة بشدة حتى النهاية".

وفاة ماثيو بيري

وتأتي الذكرى السنوية أيضاً بعد وفاة عضو فريق التمثيل ماثيو بيري عن عمرٍ يناهز 54 عاماً في أكتوبر 2023، وقد أصدرت شركة Warner Bros بياناً أكدت فيه وفاة النجم المحبوب جاء فيه: "لقد فُجعنا برحيل صديقنا العزيز ماثيو بيري، كان ماثيو ممثلاً موهوباً بشكلٍ لا يصدق وجزءاً لا يُمحى من عائلة مجموعة تلفزيون وارنر براذرز، كان تأثير عبقريته الكوميدية محسوساً في جميع أنحاء العالم، وسيظل إرثه حياً في قلوب الكثيرين، هذا يوم مفجع، ونحن نرسل حبنا لعائلته وأحبائه وجميع معجبيه المخلصين".

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