بالفيديو هاني شاكر يصل الكويت لإحياء حفله

نشاطات قادمة للفنان هاني شاكر

ألبوم هاني شاكر الجديد

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:25 مساءً - شارك الفنانمتابعية فيديو له عند وصوله دولةواستقباله في المطار استعداداً لإحياء حفله في 31 أكتوبر 2024 بقيادة المايسترو أندريه معلولي في حديقة الشهيد بالمسرح المكشوف.وعلق هاني على الفيديو وكتب "وصل أمير الغناء العربي هاني شاكر إلى الكويت لإحياء حفل يوم 31 أكتوبر".كما نشر حساب إيفنتات الكويت نفس الفيديو وكتب " وصول أمير الغناء العربي، الفنان هاني شاكر إلى الكويت".وكان هاني شاكر قد شارك مؤخراً بحفل بالكويت في 26سبتمبر 2024 على المسرح الوطني في مركز جابر الأحمد الثقافي في الكويت وقدم باقة من أغنيات الفنان الراحل عبدالحليم حافظ بمشاركة الفنان خالد سليم بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي.كما سيلتقي الفنان هاني شاكر جمهوره في الإمارات العربية المتحدة على مسرح دبي أوبرا بحفل يعد استثنائياً ولأول مرة من خلال مهرجان دبي للتسوق، يوم 26 ديسمبر.وكان هاني شاكر قد أطلق ألبوماً بعنوان "اليوم جميل" مؤخراً احتوى 9 أغانٍ عدة منها "اليوم جميل" كتب كلماتها كريم حكيم ولحنها مودي منير، وأغنية "تعباني حياتي" كلمات إسلام القباري وألحان أحمد العتباني، و"اديتك ورود" كلمات محمد جمعة وألحان أحمد محيي، و"عادي" كلمات محمد موسى وألحان محمد الحلفاوي، و"بستانك شوك" كلمات محمد القاسمي وألحان شريف إسماعيل، و"في حل كلمات" أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي، و"حمل الليالي" كلمات وألحان مصطفى شكري، و"مالكة كل حياتي" كلمات أحمد شتا وألحان جوزيف حجي و"ياويل حالي" كلمات راميا بدوي وألحان هيثم زياد .

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