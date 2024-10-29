أم خالد تـ ـهدد طليقها بعد تعرضها للضـ ـرب والسرقة

ميرنا وليد - بيروت - هددت اليوتيوبر المصرية دعاء جابر، المعروفة بـ"أم خالد"، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي، طليقها محمد بفضح أسرار علاقتهما بعد إعلان انفصالهما للمرة الثانية.

وانتقدت أم خالد طليقها بشدة عقب تعرضها للاعـ ـتداء بالضـ ـرب من قبله، قائلة: "لو حكيت كل شيء، مش هتعرف تمشي في الشارع يا محمد من الفضائح".

وكشفت أن طليقها استخدم "الحزام" و"الشومة" للاعتـ ـداء عليها، ما تسبب في تورم قدمها. وصرّحت بأن الصور التي نشرتها للكدمات على جسدها حديثة، مكذّبةً مزاعمه أنها مجرد افتراءات.

وأضافت أن طليقها قيّد حريتها وحبسها في المنزل وسلبها ممتلكاتها، مؤكدة أن عودته لم تكن سوى حيلة للانتقام منها وسلب حقوقها.

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