تيموثي شالاميه يشارك في مسابقة لإختيار شبيهه

ميرنا وليد - بيروت - شارك النجم الهوليوودي تيموثي شالاميه شخصيًا في مسابقة طريفة لإختيار أفضل شبيه له، والتي أقيمت في نيويورك، لكنه لم يتمكن من الفوز بالجائزة، حسبما أفادت مجلة *فراييتي*.



حضر المسابقة نحو 20 شاباً في حديقة واشنطن سكوير، وحين وصل شالاميه بعد حوالى 30 دقيقة من انطلاق الحدث، اندهش الجميع.

تنكر شالاميه بارتداء قناع أسود وقبعة بيسبول، وتجول بين الحاضرين قبل أن يقف إلى جانب اثنين من المشاركين لالتقاط الصور. وعندما كشف عن هويته بنزع القناع، انفجر الحضور بالهتافات، وسط فرحة غامرة من معجبيه الذين وثقوا اللحظة بهواتفهم، وفقاً لتقارير "فراييتي"، وكتب أحد المعجبين قائلاً: "كيف يمكنني التأكد أنه شالاميه بالفعل؟ قد يكون شبيهاً متقناً له!" لكن ما تأكد لاحقًا أنه هو النجم الشهير ببطولته في "Dune" و "Wonka"، والذي يستعد حاليًا لتجسيد شخصية بوب ديلان في فيلم سيرة ذاتية يُصوّر في نيويورك.