الجيش الإسرائيلي يعتقل مسؤول حزب الله في عيتا الشعب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، باعتقال قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله وعناصر أخرى من "قوة الرضوان".

وذكر أدرعي، في تغريدة عبر منصة "إكس": "قوات لواء غولاني تعتقل قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله وإرهابيين آخرين من قوة الرضوان".

وأضاف: "التحقيق معهم أسفر عن كشف وتدمير الكثير من الأهداف الإرهابية في المنطقة".

وتابع: "خلال أنشطة قوات الفرقة 36 في جنوب لبنان قبل أسبوعيْن عثرت قوة من لواء غولاني وبناء على معلومات استخبارية فتحة نفق تقع داخل مقر قيادة عسكري في المنطقة تواجد في داخله عدد من الإرهابيين ومن ضمنهم القائم بأعمال قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله الإرهابي المدعو حسن عقيل جواد".

وأوضح أدرعي: "لقد طوقت القوات مقر القيادة العسكري وبعد استسلام المخربين تم القبض عليهم واعتقالهم واقتيادهم للتحقيق من قبل محققي وحدة 504 ومن ثم مواصلة التحقيق معهم داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأبرز المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في التحقيق معهم كشف المخربون تفاصيل عن بنى إرهابية عديدة منتشرة في منطقة عيتا الشعب حيث ساعدت تلك المعلومات القوات في الميدان لتدمير هذه البنى الإرهابية والاستعداد للتعامل مع التهديدات في المنطقة".

وأشار إلى أن "على مدار الأسابيع الأخيرة اعتقل محققو الميدان من الوحدة 504 الذين يعملون مع القوات في جنوب لبنان وأجروا تحقيقات مع عشرات المخربين الذين كشفوا عن معلومات استخبارية قيمة للعمليات البرية في جنوب لبنان".