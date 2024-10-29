ثلاث فرص ضائعة وهدف وسام.. شاهد أبرز لقطات الشوط الأول من لقاء الأهلي والعين (فيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والعين الإماراتي التي تقام اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وتقدم الأهلي على نظيره العين في الشوط الأول بهدف وسام علي الذي سجله بعد خطأ يحيى نادر في الدقيقة 32.

وقبل هدف المهاجم الفلسطيني، شهدت المباراة ضياع 3 فرص محقق للنادي الأهلي نظرا لتألق خالد عيسى حارس الفريق الإماراتي

ومن المقرر أن يلاقي الفائز من تلك المباراة، الفائز من مباراة بطل كوبا ليبرتادوريس وفريق باتشوكا.

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