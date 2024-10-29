شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة.. الدولة المصرية تنهي أزمة ثلاثي الزمالك خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلى عن نجاح التنسيق والتواصل الذى جري بين السلطات والمؤسسات المصرية ونظيرتها الإماراتيه فى إنهاء أزمة ثلاثى نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المنتظر أن يتم خلال الساعات المقبلة الإعلان عن الانتهاء الكامل للأزمة، وعودة اللاعبين، وذلك فى إطار الاحترام الكامل للأطر القانونية وارتكازا على العلاقات التاريخية التى تربط الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات.

وقررت محكمة أبو ظبى حبس ثلاثى الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة، نبيل عماد دونجا، ومصطفي شلبي ثنائي الفريق لمدة شهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم على كل لاعب، على خلفية ما شهدته مباراة الفريق أمام بيراميدز فى نصف نهائى بطولة السوبر المصرى بالإمارات بـ التعدى على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.