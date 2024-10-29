اندلاع حريق في أشجار وحشائش بكورنيش النيل بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

اندلع حريق منذ قليل، في أشجار وحشائش بطريق كورنيش النيل بمنطقة كفر العلو، بدائرة قسم شرطة حلوان.

مباشرة انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، وجار التعامل مع الحريق وإخماده.

ووردت إشارة لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، من شرطة النجدة مفادها نشوب حريق في منطقة زراعية بكورنيش النيل حلوان.

وانتقلت على الفور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، لموقع البلاغ، وجار السيطرة على الحريق وإخماده.

وتستمع قوات الأمن لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.