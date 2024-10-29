إطلالة جريئة جداً لممثلة لبنانية.. ملابس شفافة ورشاقة واضحة

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة اللبنانية جاين قنصل حالة من الجدل بعد إطلالتها الأخيرة، والملفتة للنظر بشكل كبير.

وقد شاركت جاين قنصل الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي جامبسوت باللون الأسود، ضيقاً على الجسم وشفافاً، كشف الكثير من جسمها، وغطت جاين الأماكن الحسـ ـاسة، ونسق معه حذاء صيفياً باللون الأسود وبكعب عالٍ.

ومن الناحية الجمالية، رفعت جاين شعرها بالكامل عن وجهها بتسريحة ذيل الحصان، وطبقت مكياجاً قوياً يليق بملامح وجهها القوية وبالإطلالة التي ظهرت بها.

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