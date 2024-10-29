حقيبة الدكتورة يومي بسعر خيالي-بالصورة

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ميرنا وليد - بيروت - دائما ما تثير الناشطة على مواقع التواصل الإجتماعي يومي خوري الجدل بين المتابعين بسبب إطلالاتها وتصرفاتها، وهذه المرة تداول العديد من الجمهور ان يومي قد اشترت حقيبة بمبلغ 250 ألف دولار أميركي من ماركة هيرمس.
على صعيد آخر كانت قد أطلت الدكتورة يومي بـ فيديو على موقع التواصل الإجتماعي، كشفت فيه عن تعرضها لحرق من الدرجة الثالثة، بعد ان دعت على نفسها بذلك، اذ قالت في الفيديو: "دعيت مزح اني احترق و احترقت من الدرجة الثالثة".
ولاقى هذا الفيديو نسبة مشاهدة كبيرة.
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