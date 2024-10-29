نجوى كرم بإطلالة غير مألوفة في كواليس Arabs Got Talent

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مجموعة من اللقطات من كواليس تصوير برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، والذي تشارك في لجنة تحكيمه إلى جانب الإعلامي المصري باسم يوسف والفنان السعودي ناصر القصبي.

كرم ارتدت تنورة رمادية اللون، تبدو وكأنها مبعثرة القماش، مع قميص باللون الأبيض، جعله مميزاً الأكسسوار على عنق كرم، وقفازين جلديين من اللون النيلي.

وجاءت الإطلالة غير مألوفة وشديدة التميز، وهذا ليس بغريب عن إطلالات شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم.

وكتبت كرم تعليقاً على منشورها: "قبل الأضواء، هناك عمل شاق والكثير من المرح".

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