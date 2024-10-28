دانييلا رحمة تغادر لبنان.. “الشمس ستشرق من جديد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة فيديو عبر خاصية الحالة على حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهرها وهي تغادر لبنان.

وأرفقت ديانا حداد الفيديو بأغنية “The Sun Will Rise Again” لبيكا برادلي، التي تعني أن “الشمس ستشرق من جديد”، خاصة أن هذه المغادرة تأني في ظل الحرب الدائرة التي يعيشها لبنان.

احتفلت دانييلا بعيد ميلادها مؤخراً، حيث شاركت متابعيها بمقطع فيديو لعدد من باقات الورود التي تلقتها من معجبيها وأصدقائها، وأرفقت الفيديو برسالة شكر عبرت فيها عن امتنانها لمشاعرهم، وكتبت: “شكرا لكم على محبتكم الدافئة وتمنياتكم الرائعة في عيد ميلادي. أتمنى أن أحتفل معكم جميعا بأوقات وأيام أفضل. ابقوا سالمين وقريبين من أحبائكم”.

كما اغتنمت دانييلا هذه المناسبة لتوجه أمنية خاصة لوطنها لبنان، قائلةً: “في هذا العام، أمنية عيد ميلادي لوطني لبنان أن ينهض من جديد، ولشعبي أن يعيشوا بسلام أبدي”.