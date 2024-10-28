صور حصرية من الكواليس.. نيكولاس كيج يطل بشخصية سبايدر-مان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول ناشطون على الإنترنت الصور الأولى من كواليس مسلسل “Spider-Noir”، الذي يعود فيه النجم الأمريكي نيكولاس كيج بشخصية “سبايدر-مان نوير”، ضمن جزء جديد من عالم “سبايدر-مان”.

ونشر موقع TMZ الصور الحصرية التي أظهرت كيج مرتديًا بدلة “سبايدر-مان” بطابع كلاسيكي مميز، حيث جمع بين قبعة الفيدورا ومعطف الخندق الداكن والنظارات الواقية، ليعيد تجسيد الشخصية الشهيرة كما أحبها عشاق القصص المصورة.

وقد ظهر كيج أثناء أداء مشاهد حركة مثيرة، حيث وقف على ظهر سيارة ممسكًا بشبكته في مطاردة سريعة، مما ينبئ عن أحداث مليئة بالإثارة والتشويق في هذا العمل المرتقب.

ويذكر أن تصميم الزي جاء مستلهمًا من أسلوب “ستيم بانك” المميز بطابعه الصناعي العتيق من القرن التاسع عشر، ليضفي لمسة فريدة ومختلفة على شخصية “سبايدر-مان”.

يترقب الجمهور بشغف تفاصيل هذا المسلسل، الذي يعد إضافة جديدة لعالم الأبطال الخارقين بلمسة كلاسيكية تميز شخصية “سبايدر-مان نوير” وتجعلها تجربة فريدة لمحبي هذا البطل الخارق.