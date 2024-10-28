بالصّور- بوراك دينيز ونسليهان آتاغول يعيشان سحر الحضارة المصريّة من أمام الأهرامات

إحتفل النّجمان التّركيّان بوراك دينيز ونسليهان آتاغول، بزيارتهما إلى مصر للمرّة الأولى، وتحديدًا إلى منطقة الأهرامات المصريّة، إذ شاركا في حفل افتتاح النّسخة الرّابعة من المعرض الدّولي “الأبد هو الأن” الذي انطلق في الرّابع والعشرين من تشرين الأوّل/ اكتوبر الجاري.

بهذه المناسبة، استغلّت نسليهان آتاغول، وجودها في مصر للخضوع لجلسة تصوير مميّزة بعنوان “وردة الصّحراء”، إذ نشرت عبر “إنستغرام”، عدّة صور لها من أمام الأهرامات المصريّة وهي ترتدي فستانًا مميّزًا باللون البنفسجيّ.

كما نشرت “آتاغول”، مجموعة صور أخرى من أجواء رحلتها إلى مصر وهي تستمتع برحلة بحريّة على ضفاف نهر النّيل، إضافة إلى صور أخرى التقطتها في مكان إقامتها في الفندق وفي الصّحراء المصريّة.

في السّياق نفسه، عبّرت “نسليهان” عن سعاتها بالإقامة في مصر وقالت في لقاء مع “عرب وود” إنّ مشروعها الجديد حاليًّا هو طفلها القادم وإنّها لا تفكّر بمشاريع أخرى في الفترة الحاليّة.

من جانبه نشر بوراك دينيز، عبر “إنستغرام”، مجموعة صور من أمام سفح الأهرامات بدا فيها سعيدًا ومعجبًا بتلك الحضارة العظيمة وعلّق:”تائه في سحر مصر”.

كما أكّد في لقاء مع “عرب وود”، أنّه لو تمّ اختياره لتصوير فيلم في الأهرامات سيلعب فيه دور درامي من الزّمن الفرعوني مؤكّدًا أنّه يُحبّ أن يعيش ذلك الزّمان.

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نذكر أنّ نسليهان أتاغول، احتفلت مؤخّرًا بمرُور عشرين أسبوعًا على حملها.

كما، أعلنت انسحابها من المسلسل التّاريخيّ “الحبّ في أيّام الاحتلال” بسبب حملها الذي جاء بعد ثلاثة أسابيع من احتفالها بالذّكرى الثّامنة لزواجها من الممثّل قادير دوغلو.

من جانبه، يشارك بوراك دينيز، في عدد من الأعمال السّينمائيّة والدّراميّة في الفترة المقبلة، أبرزها مسلسل “حكاية ليلى” مع الممثّلة يازجي جوشكون.