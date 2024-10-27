ياسمينا زيتون تجدد دعمها للبنان برسالة مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون، متابعيها عبر حسابها الرسمي، منشور جددت فيه دعمها لبلدها لبنان في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها من حرب وقصف ودمار.



وكتبت ياسمينا في منشورها عبر خاصية الستوري على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة إلى اللبنانية بمناسبة عيد ميلادها، كتبت فيها: "لقد مررنا أنا وعائلتي بشهر صعب للغاية، مثل العديد من اللبنانيين".

وأضافت ياسمينا في رسالتها: "في عيد ميلادي اليوم، قررت أن أواصل ما بدأت به: رفع العلم اللبناني على طريقتي الخاصة. أحمل لبنان في قلبي والعالم يستجيب. سأستمر في هذا الطريق حتى يتمكن المزيد والمزيد من الناس من سماعي. أحبكم".