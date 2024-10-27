الحرب في لبنان تحدث تغييراً في “العتاولة”.. هذا ما كشفته فيفي عبده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة فيفي عبده موقف تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل “العتاولة 2” والتي كان من المقرر أن يتم تصويرها في لبنان، وذلك في ظل الحرب الجارية الآن من الجيش الصهيوني على البلد.

أكدت فيفي أن الحرب في لبنان أجبرت صناع الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة” على تغيير خطتهم فيما يتعلق بتصوير مشاهد العمل، حيث إنه كان مقررًا تصوير مشاهد كثيرة من الجزء الثاني في لبنان، مثلما حدث في الجزء الأول، إلا أن الحرب في لبنان أجبرت صناع المسلسل على تصويره في مصر.

وأكدت فيفي أنها موجودة حاليًا في الإسكندرية لتحضير ملابس الشخصية، إذ ستبدأ تصوير مشاهدها، في هذه المحافظة الساحلية، نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بمشاركة أبطاله مثل أحمد السقا، طارق لطفي، وعدد من النجوم.

وأعربت فيفي عبده التي انضمت أخيرًا لصناع لمسلسل، عن سعادتها بمشاركتها في العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه في موسم رمضان الماضي، قائلة: “سعيدة للغاية لانضمامي للجزء الثاني من المسلسل الذي حظي بنسبة مشاهدة عالية، وهو من الأعمال القوية التي تقدم في هذا الموسم المقبل ويكفي وجود زملاء محترمين مثل طارق لطفي وأحمد السقا حيث تجمعني علاقة قوية بهم وسبق أن تعاونا معًا”.

أوضحت فيفي أنها تجسد دور سيدة شعبية خلال الأحداث قائلة: “سبق أن قدمت الأدوار الشعبية في أكثر من عمل، لكن في هذه المرة الموضوع مختلف، إذ ألعب دور سيدة تدعى “شديدة”، بينما في مسلسلي الأخير “شغل عالي” قدمت دورًا شعبيًا بشكل مودرن والملابس التي ارتديتها في العمل هي ملابسي في الحقيقة”.

مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، أحمد كشك، هدى الأتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدي، وآخرين، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.