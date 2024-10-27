والد جيجي حديد يدافع عنها.. هذا ما قاله عن زواجها من برادلي كوبر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص رجل الأعمال الأميركي ذو الأصول الفلسطينية محمد حديد على الدفاع عن ابنتيه بيلا وجيجي، اللتين تدافعان بشراسة عن القضية الفلسطينية، وهو الذي يعرضهما للكثير من الانتقادات والمضايقات في مجال عملهما في عرض الأزياء والإعلانات.

وتحدث السيد محمد عن علاقة ابنته جيجي بالنجم العالمي برادلي كوبر وذلك أثناء حضوره فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مؤكداً أن علاقتهما المستمرة منذ أكثر من عام قوية وجميلة.

وردّ في لقاء مع برنامج “ET بالعربي” عن جدل قرب الاحتفال بزفاف ابنته والنجم العالمي رسمياً، قائلاً: “مش معروف بعد، حاسس أن فيه أشياء طيبة هتصير إن شاء الله”.

ومن المعروف أن الثنائي الأشهر عالمياً ف الأشهر الأخيرة يحرصان على الحفاظ على خصوصيتهما وعلى إبقاء علاقتهما بعيدة عن الأضواء وعن السوشيال ميديا لحمايتها من الانتقادات والتعليقات القاسية التي قد تؤثر بشكل سلبي على قصة حبهما.