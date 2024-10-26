ندوة يسرا وإسعاد يونس.. فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - يواصل مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة فعالياته وأحداثه الفنية المتنوعة، والتي بدأت يوم الخميس الماضي، بحضور عدد كبير من كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي والعالم.

واليوم السبت، الموافق 26 أكتوبر، يواصل المهرجان فعاليات يومه الثالث، فماذا يتضمن هذا اليوم؟

يسرا تدير ندوة إسعاد يونس

تُعد الجلسة الحوارية التي تديرها النجمة يسرا مع الممثلة ومقدمة البرامج الشهيرة إسعاد يونس، من أبرز الفعاليات التي سوف تُقام على هامش فعالياتبدورته السابعة.

وحرصت إدارة المهرجان على الترويج لهذه الجلسة عبر الصفحة الرسمية لها على "إنستغرام"؛ من خلال نشر صورة جمعت النجمتين، وتم كتابة تعليق عليه، نصه: "سيسعد مهرجان الجونة السينمائي خلال دورته السابعة باستضافة الممثلة والمنتجة ومقدمة البرامج الشهيرة إسعاد يونس، في جلسة حوارية تديرها النجمة الأيقونية يسرا، للتعرف إلى أبرز محطات المسيرة المتنوعة لإسعاد، والتي قدمت خلالها العديد من الأدوار التي لا تُمحى من ذاكرة السينما، كما سنحظى بفرصة الاستماع إلى حديث مشوّق حول الصناعة، وأبرز التحديات التي تواجهها، وكيف يمكن تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة. ترقبوا هذا اللقاء في السادس والعشرين من أكتوبر الحالي".

وقد حققت إسعاد يونس نجاحاً كبيراً وقبولاً واسعاً لدى الجماهير كفنانة، بتلقائية وخفة ظلها وموهبتها، وثقافتها التي أهّلتها للتأليف وكتابة السيناريو والحوار لعدد من الأعمال المهمة والناجحة، كان أولها فيلم "المجنونة"، وبعده مسلسلها الشهير "بكيزة وزغلول" مع النجمة الكبيرة الراحلة سهير البابلي، والذي حقق نجاحاً منقطع النظير، فكتبت نفس القصة لفيلم «ليلة القبض على بكيزة وزغلول»، وحقق الفيلم أيضاً نجاحاً كبيراً.

ومن ناحيةٍ أخرى، خاضت الفنانة والمنتجة والكاتبة الكبيرة إسعاد يونس تجربة التقديم التلفزيوني؛ من خلال برنامج «مساحة حرة»، ثم بدأت برنامجها الناجح المميز «صاحبة السعادة» عام 2014، الذي حقق نجاحاً كبيراً وجماهيرية واسعة.

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فعاليات أخرى

ستُقام جلسة حوارية أخرى للمخرج العالمي هاني أبو أسعد، المرشح مرتين لجائزة الأوسكار، ويدير الحوار أحمد شوقي، رئيس الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي)، ورئيس تمويل سيني جونة لدعم صناع الأفلام.

وقد نجح "أبو أسعد" على مدار سنوات عمله في أن يكون صوتاً عربياً بارزاً على الساحة الدولية، مساهماً بأفلامه في إيصال رسائل عميقة وترك بصمة لا تُنسى، لا سيما من خلال أعمال مثل "الجنة الآن" (2006) و"عمر" عام (2013).

كما ستكون هناك فعاليات عدة، أبرزها الجلسة المتعلقة بالنسخة الرابعة في مسابقة تقديم الأفكار في سينماتك، والتي تتكون من لجنة تحكيم تضم الفنانة نيللي كريم، أمينة خليل، نور النبوي، طارق الجنايني، عدلي توما، ويدير تلك الجلسة سارة بيسادا.

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أبرز الأفلام

ومن بين الأفلام المُنتظر عرضها اليوم هو الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" للمخرجين ندى رياض وأيمن الأمير، وتدور أحداث الفيلم في قرية نائية جنوب مصر، حيث تتمرد مجموعة من الفتيات على العادات، فيشكّلن فرقة من الفتيات فقط، لأداء العروض المسرحية في الشارع. وحصل "رفعت عيني للسما" على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 77، ليصبح بذلك أول عمل مصري يفوز بها منذ تأسيسه.

كما حاز على استقبال حافل في عرضه العالمي الأول بمسابقة أسبوع النقاد بالمهرجان، بحضور صناعه وبطلاته من فريق بانوراما برشا، ونال إشادات نقدية عربية وعالمية في عدد من الصحف، منها: اللوموند، وفرايتي، وسكرين دايلي.

بالإضافة إلى مشاركة الفيلم في جولة عالمية بعدد من المهرجانات عقب عرضه بكان، منها: Biarritz Film Festival وÉtats généraux du film documentaire في فرنسا، DokuFest في كوسوفو، AfrikaFilmFestival في ألمانيا، DER NEUE HEIMATFILMinaus في النمسا.

كما سيتم عرض عدة أفلام، وهي: "طائر، جنة الشياطين، حبيبي، الموسيقى التصويرية للانقلاب، أثر الأشباح، حين تسمع صرصور الليل يحين دورك، الاحتضار، برج الرومي، يتعلم، من التراب وإليه، العجوز، ثلاثة أيام من الأسماك، السلام عليك يا ماريا، رسائل من صقلية".

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