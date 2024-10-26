حل أزمة مسلسل غادة عبد الرازق والتصوير ينطلق قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أنهت الشركة المنتجة لمسلسل الفنانة غادة عبد الرازق “شباب امرأة” المقرر أن تخوض به السباق الدرامي الرمضاني، حيث تعاقدت مع المخرج الشاب أحمد حسن ليتولى مهمة إخراج المسلسل، بعد اعتذار المخرجة نادين خان عن إخراج العمل.

وجاء اعتذار نادين خان ليضع صناع العمل في أزمة خاصة أن الاعتذار جاء بعد وضع الخطوط العريضة للعمل، وبدء الكاتب محمد سليمان عبد الملك في كتابة الحلقات.

المسلسل مأخوذ عن قصة “شباب امرأة” لأمين يوسف غراب، وتم تقديمها في فيلم أصبح من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وأدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرون. وهو من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

وتدور الأحداث حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها بكلية دار العلوم، وعندما يصل إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلطة تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتدهور صحته، وتتوالى الأحداث، وفي هذا الوقت تساعده فتاة يعرفها هي ووالدها منذ الصغر في التخلص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدم له والدها النصيحة بالابتعاد عن المرأة، إلا أنها تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها.